«Грузинская мечта» добавит «Федералистов» к перечню партий, подлежащих запрету

20.04.2026 12:14





«Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд с новым конституционным иском о запрете партий, а прежний иск отзовёт. На основании нового иска увеличивается число партий, в отношении которых правящая партия требует запрета, в частности, к перечню добавляется партия «Федералисты».



«Вы знаете, что после того, как 2 марта 2026 года радикальные оппозиционные партии подписали декларацию и создали так называемый альянс, где заявили о наличии общих стратегических целей, разделили общие цели и, в том числе, сказали, что их целью является непризнание Конституции, непризнание конституционных институтов, подрыв выборов и в целом подрыв демократических процессов и непризнание демократии. В том числе, объединились те, кто были организаторами свержения власти 4 октября. Мы заявили, что это станет основанием для пересмотра нашего конституционного иска, который у нас подан в Конституционный суд, исходя из того, что теперь у нас есть объединение на основании этой декларации, которое разделяет те цели, которые были основанием для конституционного иска.



Поэтому сегодня мы обращаемся в Конституционный суд с новым конституционным иском, одновременно отзываем прежний конституционный иск, который был подан с требованием запрета неконституционных партий, и обращаемся с новым, скорректированным конституционным иском, в котором увеличим число партий. В частности, если в первоначальном конституционном иске речь шла о трёх партиях — «Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Лело», то в новом конституционном иске к этим трём партиям добавится «Федералистская» партия.



Разумеется, в этом альянсе есть и другие партии, однако, как и в предыдущем случае, мы говорили, что, с одной стороны, оцениваем цели — насколько антиконституционные цели имеет та или иная партия, с другой стороны, смотрим, насколько существенно их влияние на политику. Сегодня известно, что лидерами этого альянса являются Михаил Саакашвили, Гига Бокерия и Ника Гварамия. Это три высокопоставленных представителя криминального режима «Национального движения», которые сегодня вновь, в виде объединённого альянса «Национального движения», пытаются превратить страну в марионеточное государство», — заявил Папуашвили.





