Тяжелая атлетика: Годердзи Берделидзе – чемпион Европы в рывке
20.04.2026 13:51
На чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Батуми, который проходит 20 апреля, в весовой категории до 60 кг выступают два члена сборной Грузии — Рамин Шамилишвили и Годердзи Берделидзе.
Берделидзе в рывке зафиксировал 123 и 125 кг и завоевал золотую медаль. Шамилишвили успешно выполнил все три попытки (115 кг, 119 кг, 122 кг) и стал обладателем бронзовой медали.
Через несколько минут начнётся соревнование в толчке.
