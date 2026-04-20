Черголеишвили: Режим решил запретить и «Федералистов», для нас это ничего не меняет

20.04.2026 13:17





«Режим решил запретить и »Федералистов». Для нас это ничего не меняет. Пока запрещают одну партию, несмотря на то, как мы к ней относимся, мы считаем, что политический процесс умирает, и мы не будем участвовать ни в каком формальном политическом процессе и не станем декорацией режима», — заявила председатель партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили во время прямого эфира в Facebook.



Черголеишвили прокомментировала решение «Грузинской мечты» о том, что к конституционному иску о запрете нескольких партий добавляется и партия «Федералисты».



«Разумеется, мы рассматриваем всех, кроме нас, как конкурентов, но хотим побеждать их на равных условиях, в честной борьбе, а не через запреты Бидзины Иванишвили. Поэтому для нас абсолютно ничего не меняется. Я понимаю, зачем режиму это нужно. Истекает девятимесячный срок, у них нет возможности довести до конца запрет этих трёх партий, поэтому им нужен новый срок. Они отозвали старый и подали новый иск, чтобы начать новый отсчёт. Это демонстрация слабости режима, а не что-то иное.



Поэтому обращаюсь к нашим сторонникам: для нас ничего не меняется. Мы будем заставлять режим идти на уступки через протесты, санкции и альтернативу. В результате режим изменится, к власти придёт демократическое правительство, частью которого обязательно будут »Федералисты». В стране будет установлена справедливость, гражданам будет обеспечена безопасность, восстановлены гражданские свободы, то есть будут отменены все »российские законы». Кроме того, мы изменим избирательное законодательство, чтобы люди вернули право свободного выбора, а независимый суд гарантировал защиту их выбора и чтобы такие, как Иванишвили, не могли его узурпировать. Так что для нас ничего не меняется. Режим лишь показал свою слабость», — заявила Тамар Черголеишвили.



Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что к конституционному иску о запрете партий также будет добавлена партия «Федералисты». Конституционный иск, поданный 28 октября 2025 года, предусматривает признание неконституционной деятельности и запрет «Единого национального движения», «Коалиции за перемены» и «Лело». Конституционный суд опубликовал иск о запрете трёх политических объединений 4 ноября.







