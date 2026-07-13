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Один человек задержан по обвинению в наркопреступлении
13.07.2026 10:40
Сотрудники Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел арестовали одного человека по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже особо крупного количества наркотических средств.
В результате обыска личного и жилого дома обвиняемого, а также мест, указанных им в ходе следственного разбирательства, сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество различных видов наркотических средств, подготовленных к продаже, в том числе: «кокаин», «альфа-ПВП», а также «мефедрон» весом до 50 граммов, расфасованный в 48 пакетов.
Сотрудники правоохранительных органов также изъяли материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.
Расследование ведется по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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