За право управлять общественным туалетом в Батуми развернулась настоящая борьба

13.07.2026 11:30





Обычный общественный туалет на Батумском бульваре неожиданно превратился в один из самых дорогих объектов аренды. Итоги электронного аукциона показали то, о чем давно говорили неофициально: такой бизнес способен приносить весьма серьезную прибыль.



Администрация Батумского бульвара выставила на трехлетнюю аренду общественный туалет площадью 17,28 кв. м рядом с Башней алфавита. Стартовая стоимость составляла всего 7 800 лари, шаг торгов — 234 лари. Однако уже в ходе электронного аукциона между двумя участниками развернулась настолько ожесточенная конкуренция, что цена выросла до 80 000 лари. Для этого понадобилось 309 ставок — показатель, который сам по себе говорит о коммерческой привлекательности объекта.



При этом условия аренды ограничивают стоимость услуги для посетителей: плата за пользование туалетом не может превышать 1 лари. Тем не менее участники были готовы заплатить десятки тысяч лари лишь за право управлять объектом, что косвенно свидетельствует о высоком ежедневном потоке посетителей и потенциальной окупаемости такого бизнеса.



Это далеко не единственный подобный случай. Ранее администрация бульвара сдала в аренду еще один общественный туалет — здание площадью 54,57 кв. м, расположенное на участке 121 кв. м. Объект выставлялся по стартовой цене 6 000 лари, однако по итогам торгов был передан арендатору уже за 16 080 лари сроком на три года.



Похожая история произошла и в Батумском ботаническом саду. Там туалет пришлось трижды выставлять на аукцион, и только с третьей попытки удалось найти арендатора, который согласился заплатить 20 440 лари за трехлетнее пользование.



По условиям соглашения арендатор обязан полностью оплачивать коммунальные услуги за собственный счет, установить необходимые счетчики, а также обеспечить бесперебойную работу объекта. Формально туалет должен был начать функционировать не позднее чем через 30 календарных дней после подписания договора, хотя фактически объект уже работал.



Кроме того, на арендатора возложены ежедневная уборка, поддержание санитарного состояния, постоянное наличие мыла, туалетной бумаги, салфеток и других средств гигиены. Любой поврежденный инвентарь должен быть восстановлен максимум за 5 дней.



Договор также предусматривает ряд серьезных ограничений. Арендатор не вправе передавать свои права третьим лицам без согласия администрации Батумского бульвара, размещать рекламу сторонних компаний, устанавливать рядом капитальные сооружения или любые дополнительные конструкции. Даже режим работы объекта необходимо согласовывать с администрацией.



История с туалетом стоимостью 80 тысяч лари выглядит показательнее многих инвестиционных проектов. Она демонстрирует, насколько ценными становятся даже самые привычные объекты, если они расположены в местах с огромным туристическим потоком. Не исключено, что подобные аукционы в будущем будут привлекать еще более высокие ставки.





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