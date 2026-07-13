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Мотоциклист сбил женщину прямо на тротуаре в Тбилиси и скрылся


13.07.2026   11:48


На проспекте Чавчавадзе произошел инцидент, который вновь поднимает вопрос о безопасности пешеходов.

На опубликованных кадрах видно, как женщина на мгновение останавливается на тротуаре. В этот момент в нее на высокой скорости врезается мотоциклист, который, судя по видео, двигался по части тротуара, предназначенной для пешеходов. Рядом находится отдельная полоса для велосипедов и самокатов, однако водитель ею не воспользовался.

После столкновения мотоциклист, по имеющейся информации, не оказал помощь пострадавшей и покинул место происшествия. О его задержании официально пока не сообщалось.


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