Мотоциклист сбил женщину прямо на тротуаре в Тбилиси и скрылся

13.07.2026 11:48





На проспекте Чавчавадзе произошел инцидент, который вновь поднимает вопрос о безопасности пешеходов.



На опубликованных кадрах видно, как женщина на мгновение останавливается на тротуаре. В этот момент в нее на высокой скорости врезается мотоциклист, который, судя по видео, двигался по части тротуара, предназначенной для пешеходов. Рядом находится отдельная полоса для велосипедов и самокатов, однако водитель ею не воспользовался.



После столкновения мотоциклист, по имеющейся информации, не оказал помощь пострадавшей и покинул место происшествия. О его задержании официально пока не сообщалось.





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