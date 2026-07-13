Кая Каллас: «Мы не хотим поддерживать правительство Грузии, мы хотим поддерживать грузинский народ»

13.07.2026 13:02





«Мы не хотим поддерживать правительство Грузии, мы хотим поддерживать грузинский народ», — заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, отвечая в Брюсселе на вопрос о Грузии перед началом встречи министров иностранных дел стран — членов ЕС.



По словам Каллас, состоялись обсуждения того, каким образом можно сделать это наилучшим образом, чтобы жители Грузии не потеряли надежду на Европу.



«Стратегия по Чёрному морю, которую мы разработали ещё в прошлом году, сейчас уже находится на этапе реализации. Различные страны, расположенные вокруг Чёрного моря, безусловно, являются важной частью этой стратегии. В настоящее время у нас также есть определённые сложности в отношениях с Грузией, поскольку фактически у нас нет контактов с правительством. Мы не хотим поддерживать правительство, мы хотим поддерживать грузинский народ. Мы также обсуждали, как лучше всего сделать это, чтобы люди не потеряли надежду на Европу», — заявила Кая Каллас.



Напомним, что сегодня в Брюсселе на заседании Совета Евросоюза наряду с вопросами Украины и Ближнего Востока дипломаты также рассматривают тему «Стратегический подход Евросоюза к региону Чёрного моря».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





