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В Хуло на обновление фасадов административных зданий потратят почти 1,8 млн лари
13.07.2026 13:14
Муниципалитет Хуло объявил тендер на благоустройство фасадов общественных зданий в центре посёлка. Стоимость проекта составляет 1 770 873 лари.
Работы профинансируют за счёт капитального трансфера из бюджета Аджарии. Они будут проходить поэтапно в 2026–2027 годах.
При этом подрядчик должен уже в 2026 году полностью завершить демонтажные и строительно-монтажные работы как минимум на двух объектах:
• здании мэрии Хуло;
• здании социальных и образовательных служб.
Всего проект охватывает пять зданий:
1администрацию мэрии Хуло;
2 драматический театр Хуло;
3 здание социальных и образовательных служб;
4 здание Центральной избирательной комиссии и этнографического музея;
5 административное здание Центра культуры Хуло.
Что планируют сделать
Здание мэрии
Полностью восстановят центральную лестницу и пандус для людей с инвалидностью. Их облицуют натуральным базальтом.
Центральную часть здания оформят вентилируемыми фасадными панелями. Металлопластиковые окна и двери заменят алюминиевыми конструкциями. Также полностью обновят кровлю и восстановят повреждённую штукатурку.
Драматический театр Хуло
Цоколь по всему периметру облицуют натуральным базальтом. Фасады восстановят и покрасят.
Двери со стороны главного фасада заменят индивидуально изготовленными коваными металлическими дверями. Также установят кованые ограждения, заменят окна и полностью отремонтируют крышу.
Здание социальных и образовательных служб
Поскольку это исторический памятник, реставрацию обещают провести с минимальным вмешательством.
Центральную лестницу и цоколь облицуют базальтом. С одной стороны лестницы установят подъёмную платформу для людей с инвалидностью.
На всех фасадах восстановят повреждённую штукатурку, проведут покраску, заменят центральную дверь, окна и кровлю.
Здание избирательной комиссии и этнографического музея
Со стороны музея восстановят лестницу и облицуют её базальтом. Также обновят цоколь, фасады, окна, двери и крышу.
Здание администрации Центра культуры
Проект предусматривает реконструкцию центрального входа, лестницы и козырька. Фасады восстановят и покрасят, а окна и двери заменят на алюминиевые.
Приём заявок на участие в тендере начнётся 24 июля и завершится 29 июля 2026 года.
Скверы рядом с этими зданиями, по информации мэрии Хуло, были отремонтированы ещё в 2025 году.
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