В Хуло на обновление фасадов административных зданий потратят почти 1,8 млн лари

13.07.2026 13:14





Муниципалитет Хуло объявил тендер на благоустройство фасадов общественных зданий в центре посёлка. Стоимость проекта составляет 1 770 873 лари.



Работы профинансируют за счёт капитального трансфера из бюджета Аджарии. Они будут проходить поэтапно в 2026–2027 годах.



При этом подрядчик должен уже в 2026 году полностью завершить демонтажные и строительно-монтажные работы как минимум на двух объектах:



• здании мэрии Хуло;

• здании социальных и образовательных служб.



Всего проект охватывает пять зданий:



1администрацию мэрии Хуло;

2 драматический театр Хуло;

3 здание социальных и образовательных служб;

4 здание Центральной избирательной комиссии и этнографического музея;

5 административное здание Центра культуры Хуло.



Что планируют сделать



Здание мэрии



Полностью восстановят центральную лестницу и пандус для людей с инвалидностью. Их облицуют натуральным базальтом.



Центральную часть здания оформят вентилируемыми фасадными панелями. Металлопластиковые окна и двери заменят алюминиевыми конструкциями. Также полностью обновят кровлю и восстановят повреждённую штукатурку.



Драматический театр Хуло



Цоколь по всему периметру облицуют натуральным базальтом. Фасады восстановят и покрасят.



Двери со стороны главного фасада заменят индивидуально изготовленными коваными металлическими дверями. Также установят кованые ограждения, заменят окна и полностью отремонтируют крышу.



Здание социальных и образовательных служб



Поскольку это исторический памятник, реставрацию обещают провести с минимальным вмешательством.



Центральную лестницу и цоколь облицуют базальтом. С одной стороны лестницы установят подъёмную платформу для людей с инвалидностью.



На всех фасадах восстановят повреждённую штукатурку, проведут покраску, заменят центральную дверь, окна и кровлю.



Здание избирательной комиссии и этнографического музея



Со стороны музея восстановят лестницу и облицуют её базальтом. Также обновят цоколь, фасады, окна, двери и крышу.



Здание администрации Центра культуры



Проект предусматривает реконструкцию центрального входа, лестницы и козырька. Фасады восстановят и покрасят, а окна и двери заменят на алюминиевые.



Приём заявок на участие в тендере начнётся 24 июля и завершится 29 июля 2026 года.



Скверы рядом с этими зданиями, по информации мэрии Хуло, были отремонтированы ещё в 2025 году.





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