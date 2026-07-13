Съезд ЕНД пройдет в конце месяца

13.07.2026 12:53





По заявлению одного из лидеров «Национального движения» Левана Саникидзе, в выборах председателя партии смогут принять участие все заинтересованные кандидаты. Об этом он заявил журналистам.



«В «Едином национальном движении» идет обсуждение в связи с составом временного органа. Съезд состоится в конце этого месяца, и его главной задачей будет перевод партии в переходный период. Также избрание соответствующего временного органа, который будет коллегиальным и будет выполнять те основные полномочия, которые до сих пор осуществляло политическое руководство. В дальнейшем партия подготовится уже к выборам председателя. Будут проведены выборы председателя, в которых смогут принять участие все заинтересованные кандидаты.



Пока кандидаты не определены, но после проведения съезда или даже до него у людей, политических фигур и членов партии будет возможность зафиксировать это желание. Что касается Тины Бокучава, выдвинет ли она кандидатуру, мы слышали её заявления. Пока она публично не объявила об этом решении. Она говорит, что примет решение в связи с этим, и, естественно, в условиях свободной конкуренции мы можем увидеть очень интересные выборы», - заявил Леван Саникидзе.





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