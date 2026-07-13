Специалисты объяснили, почему в Телави сошел мощный сель

13.07.2026 11:14





Национальное агентство окружающей среды Грузии заявило, что причиной таких последствий стихи в Телави стали, по предварительной информации, сильные дожди, которые спровоцировали резкое усиление селевых процессов в бассейне реки Телависхеви. Для оценки последствий стихии с утра 12 июля на месте работают геологи и гидрологи ведомства.



Отмечается, что на рассвете 12 июля после сильного ливня река Телависхеви вышла из берегов, а селевой поток затопил несколько улиц города. В Телави выпало 57,3 мм осадков — это 85% месячной нормы. На станции Икалто зафиксировали 40,1 мм осадков.



Мощный селевой поток сформировался из-за большого объема воды и вынесенных горных пород, камней и древесины. Три сооружения в среднем течении реки (так называемые «сооружения Херхеулидзе») частично сдержали поток. Первое почти полностью задержало крупные деревья, второе — часть древесины, а третье — камни и гравий.



Но силы потока оказалось достаточно, чтобы обойти все три сооружения с левой стороны: сель прошел по старой грунтовой дороге, повредил берегоукрепительные конструкции и деформировал дорожное покрытие на отдельных участках.



В черте города русло реки не смогло полностью пропустить поток, поэтому сель вышел за его пределы и затопил прилегающие территории. Основная масса селевых наносов скопилась в нижней части Телави рядом с несколькими объектами инфраструктуры.



Специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии продолжают работать на месте и проводят детальное обследование зоны стихийного бедствия.





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