На КПП «Сарпи» задержан гражданин Узбекистана, разыскиваемый Интерполом

14.07.2026 10:43





Сотрудники Главного управления Центральной уголовной полиции Министерства внутренних дел Аджарии задержали гражданина Республики Узбекистан, разыскиваемого по Красному уведомлению Интерпола.



Задержанный разыскивался на международном уровне по Красному уведомлению Интерпола по запросу правоохранительных органов Республики Казахстан.



В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого на территории таможенного пункта Сарпи.



В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.





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