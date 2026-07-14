СГБ задержала и привлекла к ответственности 28 человек в девяти регионах Грузии по обвинениям в коррупции

14.07.2026 12:19





Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии в результате масштабной операции, проведённой в девяти регионах страны, задержали и привлекли к уголовной ответственности в общей сложности 28 человек по 14 различным уголовным делам. Речь идёт о фактах получения взяток, изготовления и сбыта поддельных официальных документов, коммерческого подкупа, мошеннического присвоения государственных денежных средств и земельных участков, а также злоупотребления служебными полномочиями. Об этом на брифинге заявил директор Антикоррупционного агентства СГБ Эмзар Гагнидзе.



По информации ведомства, по пяти уголовным делам, связанным с мошенническим присвоением государственных средств в рамках государственных закупок, задержаны 3 человека, ещё 11 лицам предъявлены обвинения.



Речь идёт о случаях подделки документов и других незаконных действий при выполнении работ по ремонту участков дорог, внутренних сетей водоснабжения и общеобразовательных школ в муниципалитетах Цалка, Ахалцихе и Тетрицкаро различными частными компаниями. В результате этих действий были присвоены десятки тысяч лари.



Кроме того, следствие установило, что некоторые из обвиняемых в рамках государственных закупок для детских садов Тбилиси и бесплатных столовых Батуми в разное время поставляли в меньшем объёме, чем предусматривалось контрактами, пасхальные продукты других марок и торговых знаков, а также некачественные дезинфицирующие средства. В результате государству был причинён ущерб на сумму 669 497 лари.



По трём уголовным делам о мошенническом присвоении государственных земельных участков, злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге обвинения предъявлены 7 лицам.



Следствие установило, что представители мэрий и сакребуло (местных советов) муниципалитетов Дманиси, Гурджаани и Цалка в разное время, злоупотребляя служебными полномочиями и используя поддельные документы, незаконно завладели государственными земельными участками общей площадью 91 564 кв. м. Ущерб государству составил 397 804 лари.



По трём уголовным делам, связанным с получением взяток, задержаны 3 человека.



Следствием установлено, что представители мэрий муниципалитетов Ланчхути и Тетрицкаро, а также сотрудники лесной службы Они в разное время получали взятки от граждан Грузии и иностранных государств в обмен на:



• разрешение на размещение передвижного торгового объекта («драйва») на государственной земле и последующее покровительство;

• передачу государственного земельного участка для организации пасеки и последующее покровительство;

• содействие в незаконной вырубке дуба и вывозе древесины с территории лесного участка.



По трём уголовным делам о подделке официальных документов, их сбыте и коммерческом подкупе задержаны 4 человека.



Следствие установило, что задержанные за вознаграждение изготавливали и сбывали поддельные водительские удостоверения, паспорта гражданина Грузии, а также поддельные дипломы бакалавра одного из частных высших учебных заведений.



В рамках расследования по указанным преступлениям на основании судебных решений были проведены негласные следственные действия, в результате которых получены аудио- и видеодоказательства совершения данных преступлений.



Расследование ведётся по статьям 180, 196, 221, 332, 338, 341 и 362 Уголовного кодекса Грузии.



В Антикоррупционном агентстве подчеркнули, что продолжают работу по выявлению и предотвращению любых коррупционных преступлений. Особое внимание уделяется оценке и устранению коррупционных рисков, а также ежедневной работе по снижению уровня коррупции до минимально возможного уровня.







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