Каладзе: Резолюция ОБСЕ не имеет никакой ценности.

14.07.2026 13:46





Резолюция ОБСЕ не имеет никакой ценности. Просто вызывает сожаление, когда организация, которой мы доверяли наблюдение за выборами, принимает резолюцию, наполненную ложью и клеветой. Какое доверие после этого может быть к ОБСЕ и как нормальная развитая страна может приглашать такую организацию для наблюдения за своими выборами? — заявил журналистам генеральный секретарь партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, резолюция ОБСЕ основана на лжи и клевете.



Каладзе также отметил, что «не существует никаких европейских стандартов, а решения по всем вопросам принимает тот, у кого есть сила».



«Не стоит питать иллюзий, что громкие политические заявления или принимаемые резолюции будут основываться на аргументах. Нет, друзья, это не так! Конечно, всё будет строиться на лжи, дезинформации и клевете. Просто вызывает сожаление, когда такую резолюцию принимает такая международная организация, как ОБСЕ, которой мы доверяли наблюдение за выборами. Мы уже привыкли к подобным резолюциям Европейского парламента, которые не имеют никакой ценности. Если посмотреть и на содержание этой резолюции ОБСЕ, то, конечно, каждый поймёт, что она полностью основана на лжи и клевете. Она не имеет никакой ценности. Просто вызывает сожаление, что организация, которую приглашают для оценки выборов, принимает резолюцию, наполненную ложью и дезинформацией. Какое доверие после этого может быть к ОБСЕ и как нормальная развитая страна может приглашать такую организацию для наблюдения за своими выборами? Никаких европейских стандартов не существует. Решения по всем вопросам принимает тот, у кого есть сила, какими бы абсурдными они ни были и как бы они ни противоречили самим себе. Если они хотят, то принимают такие решения. Давайте не будем говорить о демократии», — заявил Каладзе.





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