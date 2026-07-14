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Академия государственной безопасности Грузии получила статус высшего учебного заведения


14.07.2026   14:12


Совет по авторизации высших учебных заведений присвоил Академии государственной безопасности статус высшего учебного заведения.

Решение было принято после рассмотрения представленной документации и заключений экспертов. Совет пришёл к выводу, что академия полностью соответствует всем требованиям государственных стандартов авторизации.

В ходе процедуры эксперты Национального центра развития качества образования провели выездную проверку, изучив деятельность академии, образовательные программы, кадровый состав, материально-техническую базу, инфраструктуру и учебную среду.

После получения безусловной авторизации академия уже подала заявку на аккредитацию новой магистерской программы «Государственная безопасность».


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