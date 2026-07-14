Академия государственной безопасности Грузии получила статус высшего учебного заведения

14.07.2026 14:12





Совет по авторизации высших учебных заведений присвоил Академии государственной безопасности статус высшего учебного заведения.



Решение было принято после рассмотрения представленной документации и заключений экспертов. Совет пришёл к выводу, что академия полностью соответствует всем требованиям государственных стандартов авторизации.



В ходе процедуры эксперты Национального центра развития качества образования провели выездную проверку, изучив деятельность академии, образовательные программы, кадровый состав, материально-техническую базу, инфраструктуру и учебную среду.



После получения безусловной авторизации академия уже подала заявку на аккредитацию новой магистерской программы «Государственная безопасность».





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