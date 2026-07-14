Каллас раскритиковала решение МОК, позволяющее россиянам вернуться на соревнования

14.07.2026 10:00





Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас осудила недавнее решение Международного олимпийского комитета, создающее предпосылки для возвращения российских спортсменов на соревнования.



Об этом она заявила в понедельник, 13 июля, как цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".



Каллас заявила, что такое решение "не учитывает реальность". Также главный дипломат ЕС подчеркнула, что это решение "совпадает с тем, что Россия убивает рекордное количество украинских гражданских лиц".



"Складывается впечатление, что Международный олимпийский комитет вознаграждает такие нападения", – добавила Каллас.



Как известно, в конце июня МОК внес изменения в Олимпийскую хартию, которые могут упростить возвращение России, а 7 июля принял решение временновосстановить в правах Олимпийский комитет России.



Это решение уже вызвалошквал негативных реакций в спортивном сообществе и со стороны профильных чиновников.





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