Один человек задержан по обвинению в совершении квартирных краж

14.07.2026 10:45





Сотрудники Главного управления полиции Тбилиси Министерства внутренних дел имени Исани-Самгори арестовали человека, ранее неоднократно судимого за кражи со взломом.



В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый тайно проник в жилую квартиру в Тбилиси, где незаконно завладел деньгами и дорогими вещами, после чего скрылся с места преступления.



В результате оперативной и следственной работы сотрудники правоохранительных органов задержали преступника как подозреваемого.



В результате обыска в жилом доме задержанного полиция изъяла в качестве вещественных доказательств часть украденных вещей, а также инструменты, необходимые для совершения кражи.



Расследование ведется по статье 177 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет.





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