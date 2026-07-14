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Один человек задержан по обвинению в совершении квартирных краж
14.07.2026 10:45
Сотрудники Главного управления полиции Тбилиси Министерства внутренних дел имени Исани-Самгори арестовали человека, ранее неоднократно судимого за кражи со взломом.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый тайно проник в жилую квартиру в Тбилиси, где незаконно завладел деньгами и дорогими вещами, после чего скрылся с места преступления.
В результате оперативной и следственной работы сотрудники правоохранительных органов задержали преступника как подозреваемого.
В результате обыска в жилом доме задержанного полиция изъяла в качестве вещественных доказательств часть украденных вещей, а также инструменты, необходимые для совершения кражи.
Расследование ведется по статье 177 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет.
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