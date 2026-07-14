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Из Грузии депортированы 113 иностранных граждан
14.07.2026 10:46
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел в тесном сотрудничестве с соответствующими подразделениями министерства в результате принятых в последние дни мер депортировали из Грузии 113 иностранных граждан.
В результате комплексных мер, предпринятых Департаментом миграции, из страны были депортированы 113 граждан Турции, Индии, России, Туркменистана, Бангладеш, Нигерии, Азербайджана, Китая, Узбекистана, Судана, Кении, Парагвая, Филиппин, Иордании, Уганды, Ливана и других стран – всего 113 человек.
В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам был запрещен въезд в страну.
По последним статистическим данным, в этом году из Грузии уже депортировано 2203 нелегальных мигранта, что на 70% больше, чем общее число депортированных в 2025 году.
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