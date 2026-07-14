Каладзе: Решение о демонтаже т.н кувшинов Рике было принято компанией-собственником

14.07.2026 14:00





«Уверен, что при участии специалистов на территории »кувшинов Рике» будет реализован один из лучших проектов в городе», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, решение о демонтаже так называемых «кувшинов Рике» приняла компания-собственник объекта, а Служба архитектуры мэрии Тбилиси выдала разрешение только после того, как были выполнены все предусмотренные архитектурные требования.



«Это частная собственность. На протяжении многих лет здание находилось в крайне тяжёлом состоянии, было полностью нефункциональным и фактически превратилось в свалку. Частный собственник принял решение о его демонтаже. Когда Служба архитектуры мэрии Тбилиси выдаёт разрешение на демонтаж, объект должен соответствовать всем архитектурным требованиям, поскольку этот процесс регулируется установленными правилами. Несмотря на то, что существовало распоряжение правительства Грузии о демонтаже, все процедуры были согласованы в установленном порядке, и в итоге мы совместно с Советом по охране культурного наследия выдали соответствующее разрешение.



В целом внешний вид здания — вопрос вкуса, однако в существующее пространство оно совершенно не вписывалось. Частный собственник принял решение снести его и реализовать новый проект. После завершения демонтажа владелец представит новый проект муниципалитету, и мы будем обсуждать дальнейшее развитие этой территории. Пока никаких предложений не поступало. Как только это произойдёт, общественность также будет проинформирована. Это место имеет большое значение, поэтому проект должен соответствовать окружающей среде. Уверен, что при участии специалистов здесь будет реализован один из лучших проектов в городе», — отметил Каха Каладзе.



Отвечая на вопрос журналиста о том, почему здание долгие годы оставалось неиспользуемым, мэр Тбилиси заявил:



«Вы очень часто поднимаете эту тему. Я, в свою очередь, хочу задать вам вопрос: насколько целесообразным, по вашему мнению, был проект такого масштаба, реализованный в 2011 году, когда в стране была столь тяжёлая социальная ситуация и существовало множество нерешённых проблем? Было ли правильным потратить 75 миллионов на такой непродуманный проект? Это были деньги народа».





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