Гордуладзе: ОБСЕ была одним из последних бастионов, но и она пала

14.07.2026 13:51





»ОБСЕ была одним из последних бастионов, на которую не распространялось влияние «глобальной партии войны», однако, как видно, пала и она, и мы стали свидетелями её нападок на Грузию», – заявил председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.



По его словам, резолюции ОБСЕ имеют такую же ценность, как заявления Европарламента или резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, — то есть не стоят даже бумаги, на которой они напечатаны.



«В природе не существует ни оснований, ни правовых аргументов, по которым можно было бы нападать на грузинское общество, кроме одного: Грузия не выполняет указания и поручения »глобальной партии войны» и не ведёт себя как прокси-государство. В нашей стране не установлено внешнее управление», — заявил Арчил Гордуладзе.



Напомним, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, подготовленную американским конгрессменом Джо Уилсоном. Делегация Грузии отказалась участвовать в голосовании на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ и в знак протеста покинула заседание.





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