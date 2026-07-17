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В Батуми задержали мошенницу, выманившую у покупателя квартиры более $65 тыс.
17.07.2026 11:58
В Батуми задержали ранее судимую женщину, которая обещала знакомому помочь с покупкой и обустройством квартиры у моря, но вместо этого просто присвоила его деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным следствия, подозреваемая разыграла классическую схему «надежного посредника»: вошла в доверие к гражданину и убедила его, что быстро и выгодно решит все вопросы с недвижимостью. Она обещала помочь со сделкой по покупке жилплощади и взять на себя организацию ремонтных работ.
Доверчивый покупатель передавал деньги поэтапно, «помощница» их просто присваивала. Таким образом ей удалось выманить у жертвы 171 тыс. лари (более $65 тыс.).
Подозреваемую задержали на основании судебного постановления.
Следствие продолжается по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание за это преступление — до 10 лет лишения свободы.
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