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Делегация Туркменистана возложила венок к мемориалу героям, погибших в борьбе за единство страны


17.07.2026   13:01


с официальными гостями память павших воинов на площади Героев также почтил командующий Силами обороны Грузии генерал-лейтенант Георгий Матиашвили.

Сегодня также запланирована встреча президента Туркменистана с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в формате один на один. Кроме того, стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в расширенном составе делегаций.

Делегация Туркменистана находится в Грузии с государственным визитом.

Информацию распространяет пресс-служба Министерства обороны Грузии.


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