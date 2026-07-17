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Делегация Туркменистана возложила венок к мемориалу героям, погибших в борьбе за единство страны
17.07.2026 13:01
с официальными гостями память павших воинов на площади Героев также почтил командующий Силами обороны Грузии генерал-лейтенант Георгий Матиашвили.
Сегодня также запланирована встреча президента Туркменистана с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в формате один на один. Кроме того, стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в расширенном составе делегаций.
Делегация Туркменистана находится в Грузии с государственным визитом.
Информацию распространяет пресс-служба Министерства обороны Грузии.
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