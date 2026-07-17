В Поти отметили День береговой охраны

17.07.2026 12:07





Пограничная полиция МВД Грузии провела торжественное мероприятие на базе Департамента береговой охраны в Поти.



Церемонию открыли начальник Пограничной полиции, генерал-майор Давид Тамазашвили, и директор Департамента береговой охраны, капитан первого ранга Юрий Пирцхалаишвили. Они поздравили сотрудников с профессиональным праздником и подчеркнули значение береговой охраны для безопасности страны.



В мероприятии приняли участие мэр Поти Бека Вачарадзе, представители подразделений МВД и других государственных ведомств.



За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые результаты награды получили 17 сотрудников береговой охраны. В том числе им вручили благодарственные грамоты министра внутренних дел.



Гостям также показали технику и оборудование подразделения, включая четыре новых гидроцикла. Они будут использоваться для патрулирования на море и проведения спасательных операций.



В завершение участники возложили венок к мемориалу сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга во время войны августа 2008 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





