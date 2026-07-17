В Грузии задержали организатора масштабной криптосхемы, обманувшего десятки человек

17.07.2026 19:52





Прокуратура Грузии сообщила о задержании члена организованной преступной группы, которая выманивала деньги у граждан под видом высокодоходных инвестиций в акции и криптовалюту. Жертвами схемы стали десятки человек, а общий ущерб исчисляется сотнями тысяч лари.



По данным следствия, преступная группа действовала с осени 2025 года. Мошенники связывались с потенциальными инвесторами через мессенджеры и соцсети, предлагая вложиться в якобы инновационную инвестиционную платформу. Они гарантиовали быструю и высокую прибыль от операций с виртуальными активами, акциями и другими финансовыми инструментами. Для создания видимости реальных торгов и легитимности платформы жертвам демонстрировали ложные графики и отчеты.



Как только клиенты переводили крупные суммы, администраторы закрывали им доступ к личным кабинетам. Все деньги оседали на банковских счетах и криптокошельках, подконтрольных преступникам.



В общей сложности организаторы схемы обманули 42 гражданмна Грузии, украв у них более 337 тыс. лари (около $129 тыс.).



Чтобы скрыть происхождение криминальных доходов, мошенники переводили похищенные средства через множество банковских счетов. На финальных этапах деньги конвертировали в криптовалюту.



Подозреваемого задержали сегодня. Прокуратура уже предъявила ему обвинение по статьям 180 (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере) и 194 (легализация незаконных доходов) Уголовного кодекса Грузии.



Данные статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.



В ближайшее время ведомство обратится в суд с ходатайством об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения.



Следствие отмечает, что это не первый арест по данному делу: ранее аналогичные обвинения предъявили еще одному участнику группировки, он уже находится в заключении. Расследование продолжается. Следователи устанавливают личности остальных членов схемы.





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