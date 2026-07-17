На западе Грузии закрыли 22 нелегальных обменника

17.07.2026 19:54





Следственная служба Минфина Грузии пресекла деятельность 22 пунктов обмена валюты, незаконно функционировавших в Аджарии и Гурии. Об этом сообщили в ведомстве.



По данным следствия, все выявленные объекты работали без обязательного разрешения Национального банка Грузии.



На основании судебных постановлений силовики одновременно провели обыски по всем локациям. По их итогам изъяли крупные суммы денег в лари и иностранной валюте, компьютерную технику и оборудование, использовавшееся для конвертации валют.



Общая стоимость конфискованной наличной валюты в эквиваленте превышает 500 тыс. лари.



Следственная служба заявляет, что работает над установлением и задержанием всех лиц, причастных к организации подпольных обменников.



Уголовное дело возбуждено по подпункту «а» части 2 статьи 192 Уголовного кодекса Грузии (незаконная предпринимательская деятельность). Наказание по этой статье предусматривает реальные сроки — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.





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