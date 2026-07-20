Прокуратура просит назначить залог задержанному по делу об инциденте в одной из гостиниц Телави

20.07.2026 17:07





Задержанному в связи с инцидентом, произошедшим в Кахети, предъявлено обвинение по части 1 статьи 120 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.



Как сообщили в прокуратуре, ведомство ходатайствует об избрании меры пресечения в виде залога в размере 5 000 лари.



Об инциденте в Телави стало известно вчера.



«Согласно показаниям свидетелей, во время свадебного торжества в одной из гостиниц Телави отдыхающие — иностранные граждане — с балкона своего номера оскорбляли участников свадьбы и облили водой музыкальную аппаратуру. После этого обвиняемый нанёс телесные повреждения женщине — иностранной гражданке. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В результате проведённых оперативных и следственных мероприятий подозреваемый был задержан», — говорится в сообщении МВД.



Ожидается, что суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного, предположительно, завтра.







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