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Двое иностранцев задержаны в Тбилиси за наркопреступление
21.07.2026 11:31
Сотрудники полиции Главного управления района Глдани-Надзаладеви Министерства внутренних дел арестовали двух иностранных граждан по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже особо крупного количества наркотиков группой лиц.
В результате обыска личной и временной квартиры обвиняемых в Тбилиси сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотиков, в том числе 331 пакет наркотического вещества «марихуана», расфасованного для продажи.
Также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
Расследование ведется по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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