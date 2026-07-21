Двое иностранцев задержаны в Тбилиси за наркопреступление

21.07.2026 11:31





Сотрудники полиции Главного управления района Глдани-Надзаладеви Министерства внутренних дел арестовали двух иностранных граждан по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже особо крупного количества наркотиков группой лиц.



В результате обыска личной и временной квартиры обвиняемых в Тбилиси сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотиков, в том числе 331 пакет наркотического вещества «марихуана», расфасованного для продажи.



Также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотиков.



Расследование ведется по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





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