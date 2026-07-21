Девять человек обвинили в легализации доходов от продажи поддельных документов ЕС

21.07.2026 15:51





Прокуратура Грузии возбудила уголовные дела против девяти человек по обвинению в легализации незаконно полученных доходов. Двоим обвиняемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще семеро фигурантов дела, которые активно сотрудничали со следствием, отпущены под залог.



Суть дела. С 2021 по 2024 год обвиняемые за деньги изготавливали и продавали поддельные документы разных европейских стран: виды на жительство, удостоверения личности, свидетельства о регистрации транспорта и водительские права. Кому именно и в какие страны отправляли эти документы, прокуратура не уточняет.



Доходы от продажи поддельных документов обвиняемые переводили на свои банковские счета, а затем дробили суммы и перекидывали их между счетами друг друга, конвертировали в разные валюты и частично использовали для пополнения счетов в тотализаторах — так пытались скрыть происхождение средств.



Фигурантам дела вменяют легализацию незаконного дохода в крупном и особо крупном размере (ст. 194 УК Грузии). Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.





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