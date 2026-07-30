Сотрудники правоохранительных органов изъяли до 21 килограмма наркотиков в Тбилиси

30.07.2026 10:45





Сотрудники Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел арестовали 3 человек по обвинению в незаконной закупке и хранении особо крупного количества наркотиков организованной группой, содействии сбыту и незаконном выращивании растения, содержащего наркотические вещества.



В ходе обысков в личных и жилых помещениях задержанных, а также в указанных ими местах, сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотиков, подготовленных к продаже, в том числе: более 13 килограммов «каннабиса» и 7 килограммов «марихуаны».



В ходе расследования установлено, что некоторые из обвиняемых незаконно выращивали растение, содержащее наркотические вещества, в специально оборудованной теплице в особо крупном количестве.



В результате следственных действий также были изъяты материалы, необходимые для упаковки и выращивания наркотических средств.



Расследование ведется в соответствии со статьями 260, 260-кварта и 265-прима УКГ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочного заключения.





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