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В Грузии доходы частных школ удвоились


30.07.2026   11:20


Доходы сектора общего образования в 2019-2025 годах росли в среднем на 14,4% в год, достигнув 2,1 млрд лари в 2025 году. Кроме того, доходы частных школ в 2019-2025 годах удвоились — об этом говорится в исследовании, проведенном «Сектором образования в Грузии».

«На государственные школы приходится 74,9% (1,6 млрд лари) доходов сектора общего образования. Кроме того, доходы частных школ удвоились в период с 2019 по 2025 год и достигли 526 млн лари в 2025 году, что обусловлено увеличением числа учащихся, повышением платы за обучение и расширением дорогостоящих школ».

«Учитывая снижение рождаемости, рост доходов частных школ в среднесрочной перспективе будет в большей степени зависеть от увеличения доли рынка и появления новых источников спроса», — говорится в исследовании.


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