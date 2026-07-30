В Грузии доходы частных школ удвоились

30.07.2026 11:20





Доходы сектора общего образования в 2019-2025 годах росли в среднем на 14,4% в год, достигнув 2,1 млрд лари в 2025 году. Кроме того, доходы частных школ в 2019-2025 годах удвоились — об этом говорится в исследовании, проведенном «Сектором образования в Грузии».



«На государственные школы приходится 74,9% (1,6 млрд лари) доходов сектора общего образования. Кроме того, доходы частных школ удвоились в период с 2019 по 2025 год и достигли 526 млн лари в 2025 году, что обусловлено увеличением числа учащихся, повышением платы за обучение и расширением дорогостоящих школ».



«Учитывая снижение рождаемости, рост доходов частных школ в среднесрочной перспективе будет в большей степени зависеть от увеличения доли рынка и появления новых источников спроса», — говорится в исследовании.





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