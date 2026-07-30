В Грузии выросло число новых случаев рака и психических расстройств

30.07.2026 11:17





В Грузии в 2025 году заметно увеличилось число впервые выявленных случаев онкологических заболеваний, психических расстройств и врожденных патологий. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики «Сакстат» по состоянию здравоохранения.



Самый высокий рост по сравнению с 2024 годом фиксируется в группе врожденных пороков развития, деформаций и хромосомных нарушений — число новых диагнозов увеличилось на 14,2%.



На втором месте оказались новообразования: количество впервые выявленных случаев рака выросло на 12,7%.



Также значительно увеличилось число впервые диагностированных психических и поведенческих расстройств — на 10,6%. Кроме того, выросло количество заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани (+8,9%), а также болезней глаз (+6,8%).



В целом самыми распространенными заболеваниями среди населения Грузии остаются болезни органов дыхания, заболевания глаз, болезни костно-мышечной системы, заболевания системы кровообращения и мочеполовой системы.



При этом статистика по некоторым социально значимым заболеваниям демонстрирует положительную динамику.



Так, в 2025 году в стране зарегистрировали 562 новых случая СПИДа — на 53 меньше, чем годом ранее. Всего с момента начала регистрации в Грузии выявили 11 568 случаев заболевания. За прошлый год от СПИДа умерли 150 человек.



Сократилось и число новых случаев туберкулеза. По сравнению с 2024 годом их стало меньше на 7,3%, а общее количество пациентов с этим заболеванием снизилось на 12,9% — до 1 142 человек.



Согласно отчету, в течение 2025 года службы скорой медицинской помощи оказали первичную помощь примерно 1,15 млн человек. В 99% случаев вызовы были связаны с внезапным ухудшением состояния здоровья.



Источник: Новости - Грузия

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