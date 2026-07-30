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В Аджарии задержали двух человек за сбыт поддельных долларов


30.07.2026   11:31


Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали двух человек по обвинению в групповом сбыте крупной партии фальшивой валюты.

По данным следствия, подозреваемые с целью незаконного обогащения распространили в Аджарии поддельные купюры номиналом 100 и 50 долларов на общую сумму 20 500 долларов США.

Расследование ведётся по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Грузии.

Задержанным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.


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