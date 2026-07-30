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В Аджарии задержали двух человек за сбыт поддельных долларов
30.07.2026 11:31
Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали двух человек по обвинению в групповом сбыте крупной партии фальшивой валюты.
По данным следствия, подозреваемые с целью незаконного обогащения распространили в Аджарии поддельные купюры номиналом 100 и 50 долларов на общую сумму 20 500 долларов США.
Расследование ведётся по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Грузии.
Задержанным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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