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Один человек задержан за незаконный ввоз золотых изделий


30.07.2026   13:34


Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии совместно с Таможенным департаментом Службы доходов, в координации с Генеральной прокуратурой Грузии, в результате проведённых оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали одного человека по факту нарушения правил перевоза через таможенную границу товаров в особо крупном размере.

Как сообщили в ведомстве, в результате мероприятия, проведённого на основании оперативной информации, было установлено, что гражданин Грузии через таможенно-пропускной пункт «Сарпи» на управляемом им автомобиле ввёз 1 215,52 грамма золотых ювелирных изделий, спрятанных внутри различных предметов. Таможенная стоимость товара составляет 246 857 лари.

Следствие ведётся по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.


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