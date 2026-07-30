В связи с хаотичным дорожным движением у торгового центра «Сити Молл» разработана новая схема передвижения

30.07.2026 14:46





Как сообщает Агентство транспорта и урбанистического развития мэрии Тбилиси, в связи с хаотичным движением возле торгового центра «Сити Молл» в районе Сабуртало разработана новая схема движения.



По их информации, для обеспечения бесперебойного движения муниципального транспорта на улице Тавхелидзе будет добавлена автобусная полоса в направлении проспекта Важа-Пшавела, однако количество автомобильных полос не изменится ни в одном из направлений. Также для увеличения пропускной способности на улице Кавтарадзе будет добавлена одна автомобильная полоса, а на проспекте Казбеги движение останется без изменений.



«В связи с хаотичным движением возле торгового центра «Сити Молл» в районе Сабуртало разработана новая схема передвижения.



На данном сложном транспортном узле с затруднениями передвигались как частные автомобили, так и общественный транспорт. Особенно осложнено было движение для 18-метровых автобусов, которым было крайне сложно маневрировать в пробках из-за автомобилей, а задержки вызывали большое недовольство у пассажиров.



Изменения были запланированы для перераспределения потоков, устранения хаотичного движения и повышения безопасности дорожного движения, чтобы водители не мешали друг другу при передвижении и распределялись по разным направлениям.



Для обеспечения бесперебойного движения муниципального транспорта на улице Тавхелидзе будет добавлена автобусная полоса в направлении проспекта Важа-Пшавела, однако количество автомобильных полос не изменится ни в одном из направлений. Также для увеличения пропускной способности на улице Кавтарадзе будет добавлена одна автомобильная полоса, а на проспекте Казбеги движение останется без изменений.



Отмечаем также, что с учетом сложности транспортного узла процесс не завершается нанесением дорожной разметки. Мониторинг новой схемы движения будет продолжен в интенсивном режиме», — говорится в сообщении.





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