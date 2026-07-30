В Имерети задержали двух человек по делу о наркотиках

30.07.2026 14:22





Сотрудники полиции Имерети в разное время задержали двух человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в незаконном выращивании наркосодержащих растений.



Во время личных обысков и обысков по месту жительства полиция изъяла:



▫️ 32 капсулы метадона;

▫️ марихуану;

▫️ около 13 килограммов каннабиса.



Расследование ведётся по статьям 260 и 265¹ Уголовного кодекса Грузии.



Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





