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В Имерети задержали двух человек по делу о наркотиках
30.07.2026 14:22
Сотрудники полиции Имерети в разное время задержали двух человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в незаконном выращивании наркосодержащих растений.
Во время личных обысков и обысков по месту жительства полиция изъяла:
▫️ 32 капсулы метадона;
▫️ марихуану;
▫️ около 13 килограммов каннабиса.
Расследование ведётся по статьям 260 и 265¹ Уголовного кодекса Грузии.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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