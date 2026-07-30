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В Имерети задержали двух человек по делу о наркотиках


30.07.2026   14:22


Сотрудники полиции Имерети в разное время задержали двух человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в незаконном выращивании наркосодержащих растений.

Во время личных обысков и обысков по месту жительства полиция изъяла:

▫️ 32 капсулы метадона;
▫️ марихуану;
▫️ около 13 килограммов каннабиса.

Расследование ведётся по статьям 260 и 265¹ Уголовного кодекса Грузии.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


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