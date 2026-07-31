В Тбилиси несовершеннолетний ранил таксиста холодным оружием

31.07.2026 11:13





Задержан несовершеннолетний, который, применив холодное оружие, нанес тяжкий вреда здоровью водителю такси и скрылся с места происшествия.



По данным МВД, конфликт между таксистом и несовершеннолетним начался из-за платы за проезд.



«Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел задержали несовершеннолетнего по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



Следствием установлено, что в результате конфликта между водителем такси и несовершеннолетним, начавшимся из-за платы за проезд, обвиняемый, применив холодное оружие, нанес тяжкий вреда здоровью водителя такси и скрылся с места происшествия.



В результате оперативных мероприятий и следственных действий, предпринятых правоохранителями, несовершеннолетний был задержан в качестве обвиняемого. Полиция изъяла в качестве вещественного доказательства орудие преступления - нож. Расследование ведется по части 1 статьи 117 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет», - говорится в информации.





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