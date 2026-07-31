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Патрульная полиция Грузии приобрела 300 новых автомашин
31.07.2026 12:06
Автопарк патрульной полиции Министерства внутренних дел пополнился примерно 300 автомобилями. Новые машины распределены по Тбилиси и регионам.
В числе новинок – как лёгкие, так и внедорожные автомобили, предназначенные для горных районов, включая экологически чистые гибридные модели.
Новые автомобили будут способствовать дальнейшему повышению эффективности работы полиции и обеспечению общественной безопасности.
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