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Патрульная полиция Грузии приобрела 300 новых автомашин


31.07.2026   12:06


Автопарк патрульной полиции Министерства внутренних дел пополнился примерно 300 автомобилями. Новые машины распределены по Тбилиси и регионам.

В числе новинок – как лёгкие, так и внедорожные автомобили, предназначенные для горных районов, включая экологически чистые гибридные модели.

Новые автомобили будут способствовать дальнейшему повышению эффективности работы полиции и обеспечению общественной безопасности.


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