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МВД Грузии подвело итоги работы за первое l 2026 года
01.08.2026 16:43
По данным МВД Грузии, за первые шесть месяцев 2026 года уголовное преследование по делам, связанным с наркотиками, начато в отношении 4 995 человек.
Из них 963 человека привлечены к уголовной ответственности по делам, связанным с незаконным сбытом наркотиков.
За первые шесть месяцев 2026 года сотрудники Департамента миграции выдворили из страны 2 036 иностранных граждан. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За первые шесть месяцев 2026 года в стране было выдано 19 515 водительских удостоверений. Это на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За первое полугодие 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество:
▫️ грабежей — на 27%;
▫️ краж — на 9%;
▫️ квартирных краж — на 28%.
За первое полугодие 2026 года раскрыто 72,86% зарегистрированных преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель раскрываемости увеличился на 6,7%.
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