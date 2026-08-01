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На границе в Сарпи задержали двух человек с крупной партией наркотиков


01.08.2026   16:43


Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии и Таможенного департамента Службы доходов задержали двух человек по обвинению в незаконном ввозе и хранении наркотиков в особо крупном размере.

Во время досмотра на таможенном пункте «Сарпи» у подозреваемых в личных вещах и ручной клади обнаружили:

▫️ 79 таблеток «Субутекса»;
▫️ 12 таблеток МДМА.

Расследование ведётся по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


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