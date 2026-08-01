На границе в Сарпи задержали двух человек с крупной партией наркотиков

01.08.2026 16:43





Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии и Таможенного департамента Службы доходов задержали двух человек по обвинению в незаконном ввозе и хранении наркотиков в особо крупном размере.



Во время досмотра на таможенном пункте «Сарпи» у подозреваемых в личных вещах и ручной клади обнаружили:



▫️ 79 таблеток «Субутекса»;

▫️ 12 таблеток МДМА.



Расследование ведётся по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии.



Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





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