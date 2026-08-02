В Батуми изъято до 10 килограммов различных наркотиков

02.08.2026 12:48





По данным Министерства внутренних дел, сотрудники полиции Аджарии в разное время задержали в Батуми по обвинению в незаконном приоретении и хранении наркотических средств в особо крупных количествах, содействии их реализации и незаконной культивации растения, содержащего наркотические вещества, 5 лиц.



По данным ведомства, один из задержанных - гражданин Грузии, а четверо – иностранцы.



«В результате личного обыска обвиняемых, их временных жилых квартир и автомобиля, а также в указанных ими местах, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество различных видов наркотических средств, подготовленных для реализации, в том числе: 100 граммов и расфасованый в 127 пакетов «метадон», более одного килограмма «марихуаны», до полукилограмма «тетрагидроканнабинола» и до 8 килограммов растения «каннабис».



В результате следственных действий также было установлено, что у одного из обвиняемых в арендованной в Батуми квартире была обустроена специальная теплица, где он незаконно выращивал и культивировал особо крупное количество наркотического растения «каннабис» с целью дальнейшей реализации.



Полиция в качестве вещественных доказательств также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.



Расследование ведется в соответствии со статьями 260, 260 кварта и 265 прима УК, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочно», -говорится в заявлении МВД.





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