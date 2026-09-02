В Батуми прошли учения по реагированию на химические и биологические угрозы

02.09.2026 11:26





При сотрудничестве Службы государственной безопасности Грузии и Агентства по снижению оборонных угроз США (DTRA) в Батуми прошли межведомственные полевые практические учения «NEXUS Georgia 2026» по реагированию на химические и биологические угрозы. Об этом сообщает СГБ.



По информации ведомства, в мероприятии приняли участие представители соответствующих подразделений государственных структур, ответственных за безопасность в сфере химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, в том числе Службы государственной безопасности, министерства внутренних дел, министерства обороны, министерства по делам вынужденно перемещённых лиц с оккупированных территорий Грузии, труда, здравоохранения и социальной защиты, министерства экономики и устойчивого развития, а также министерства финансов.



«В рамках учений участвующие ведомства получили возможность в реальных условиях отработать реагирование на химические и биологические инциденты, развивавшиеся по трём различным сценариям, на практике проверить действующие стандартные процедуры реагирования и выявить конкретные недостатки в процессе реагирования на инциденты и межведомственной координации.



С целью устранения проблем, выявленных в ходе полевых практических учений, будут разработаны соответствующие рекомендации, а при поддержке стран-партнёров будут инициированы новые проекты и учения.



Следует отметить, что 8 сентября текущего года в Мцхета пройдут ещё одни симуляционные учения, которые будут включать практическую подготовку по реагированию на химические и взрывоопасные вещества в местах массового скопления людей.



Службу государственной безопасности Грузии и Агентство по снижению оборонных угроз США связывает многолетнее и успешное сотрудничество. DTRA оказывает значительную поддержку развитию и повышению устойчивости сектора безопасности Грузии, в том числе в направлении предотвращения ХБРЯ-угроз и укрепления возможностей по реагированию на них», — говорится в распространённой СГБ информации.gia 2026





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





