Прокуратура начала следствие по делу о возможном применении силы правоохранителями против адвоката

02.09.2026 11:40





По информации прокуратуры, в связи с возможным фактом насилия в отношении адвоката Ии Сиранашвили со стороны сотрудников МВД начато расследование. Об этом сообщает прокуратура Грузии.



«В следственном управлении Тбилисской прокуратуры в связи с возможным фактом насилия в отношении адвоката Ии Сиранашвили со стороны сотрудников Министерства внутренних дел Грузии начато расследование по факту превышения служебных полномочий с применением насилия, преступление предусмотрено подпунктом «б» части 3-й статьи 333-й Уголовного кодекса Грузии.



По уголовному делу будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия, о результатах которых общественность будет дополнительно проинформирована», — говорится в сообщении.



Напомним, что Тамаза Элизбарашвили задержали в его жилом доме после проведения обыска его автомобиля и квартиры. Адвокат Тамаза Элизбарашвили Ия Сиранашвили заявила, что во время проведения обыска правоохранители пинками выдворили её из квартиры.





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