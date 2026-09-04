Один человек задержан за угон микроавтобуса

04.09.2026 10:47





Полиция арестовала одного человека по обвинению в краже транспортного средств, ранее неоднократно привлекавшегося к ответственности и в настоящее время отбывающего условный срок а.



В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый незаконно завладел транспортным средством и скрылся с места преступления. В тот же день сотрудники правоохранительных органов выследили незаконно приобретенный микроавтобус в одном из муниципалитетов Кахетинской области и изъяли его в качестве вещественного доказательства.



В результате оперативной работы и следственных действий полиция арестовала преступника как подозреваемого.



Расследование ведется по статье 177, части 3, подпункту «д» Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет.





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