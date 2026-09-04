Один человек задержан за мошенничество в крупном размере

04.09.2026 10:49





Грузинские правоохранители, по обвинению в мошенническом завладении денежными средствами в крупном размере, а также в изготовлении и использовании поддельного официального документа, задержали одного человека.



В результате комплексных следственных действий, проведенных правоохранителями по данному делу, установлено, что обвиняемый представился иностранным гражданам адвокатом и получил от них 58 000 лари в обмен на помощь в оформлении документов для получения вида на жительство и права на работу в Грузии, однако обязательств не выполнил и мошенническим путем присвоил указанную сумму.



После предъявления претензий со стороны потерпевших обвиняемый изготовил поддельный документ о банковском переводе и посредством его использования попытался убедить потерпевших в том, что принадлежащие им денежные средства якобы были возвращены.



Правоохранители задержали обвиняемого на основании постановления судьи.



Следствие ведется по статьям 180 и 362 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.





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