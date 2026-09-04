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Семь человек задержаны в Грузии за наркопреступление
04.09.2026 10:51
Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел по обвинению в совершении наркопреступлений задержали семь человек.
По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, содействии их сбыту, а также в незаконном культивировании наркосодержащих растений задержаны как граждане Грузии, так и иностранные граждане.
В результате личного обыска обвиняемых, обысков их временных мест проживания, а также из указанных ими локаций правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств подготовленные к реализации различные виды наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, в том числе: «мефедрон», «метадон», до 4 килограммов «марихуаны», 21 куст растения «конопля» и 323 таблетки «прегабалина».
Среди задержанных фигурируют лица, для изобличения которых полиция осуществила контролируемую подмену отправленных на их имя посылок и изъяла в качестве вещественных доказательств наркотические средства в особо крупном размере.
В результате следственных действий правоохранители также изъяли материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств, и огнестрельное оружие.
Расследование ведется по статьям 260, 260⁴, 19-260, 261, 265¹, 273 и 236 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.
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