В Тбилиси задержан лжеадвокат, выманивший у иностранцев $22,3 тыс. за ВНЖ

04.09.2026 13:20





Жителя Тбилиси задержали по обвинению в крупном мошенничестве и изготовлении поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



По данным следствия, обвиняемый представился адвокатом гражданам иностранного государства и пообещал помочь им с оформлением документов, необходимых для получения вида на жительство и права на работу в Грузии. За свои «услуги» он получил от иностранцев 58 тыс. лари (почти $22,3 тыс.), однако взятые на себя обязательства не выполнил, а деньги присвоил.



Когда пострадавшие начали выражать недовольство и требовать вернуть средства, подозреваемый изготовил фальшивую банковскую квитанцию о переводе. С помощью поддельного документа он пытался убедить клиентов, что якобы уже вернул им всю сумму.



Полицейские задержали мужчину на основании судебного постановления.



Расследование ведется по статьям 180 (мошенничество в крупном размере) и 362 (изготовление и использование поддельных официальных документов) Уголовного кодекса Грузии. Задержанному грозит до 9 лет лишения свободы.





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