|
|
|
В Тбилиси задержан лжеадвокат, выманивший у иностранцев $22,3 тыс. за ВНЖ
04.09.2026 13:20
Жителя Тбилиси задержали по обвинению в крупном мошенничестве и изготовлении поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемый представился адвокатом гражданам иностранного государства и пообещал помочь им с оформлением документов, необходимых для получения вида на жительство и права на работу в Грузии. За свои «услуги» он получил от иностранцев 58 тыс. лари (почти $22,3 тыс.), однако взятые на себя обязательства не выполнил, а деньги присвоил.
Когда пострадавшие начали выражать недовольство и требовать вернуть средства, подозреваемый изготовил фальшивую банковскую квитанцию о переводе. С помощью поддельного документа он пытался убедить клиентов, что якобы уже вернул им всю сумму.
Полицейские задержали мужчину на основании судебного постановления.
Расследование ведется по статьям 180 (мошенничество в крупном размере) и 362 (изготовление и использование поддельных официальных документов) Уголовного кодекса Грузии. Задержанному грозит до 9 лет лишения свободы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна