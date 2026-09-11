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В Батуми задержали подозреваемого в мошенничестве на 16300 лари


11.09.2026   13:02


Сотрудники Батумского городского управления полиции задержали одного человека по подозрению в мошенническом завладении крупной суммой денег.

По данным следствия, подозреваемый пообещал гражданину Грузии, проживающему за рубежом, помочь с приобретением квартиры в Батуми. Под этим предлогом он получил от потерпевшего несколькими переводами около 16 300 лари.

Обещанные обязательства выполнены не были, а полученные деньги, согласно материалам дела, подозреваемый присвоил.

Мужчину задержали на основании решения суда после проведения оперативных и следственных мероприятий.

Расследование ведется по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии. Статья предусматривает до 9 лет лишения свободы.


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