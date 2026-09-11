|
|
|
В Батуми задержали подозреваемого в мошенничестве на 16300 лари
11.09.2026 13:02
Сотрудники Батумского городского управления полиции задержали одного человека по подозрению в мошенническом завладении крупной суммой денег.
По данным следствия, подозреваемый пообещал гражданину Грузии, проживающему за рубежом, помочь с приобретением квартиры в Батуми. Под этим предлогом он получил от потерпевшего несколькими переводами около 16 300 лари.
Обещанные обязательства выполнены не были, а полученные деньги, согласно материалам дела, подозреваемый присвоил.
Мужчину задержали на основании решения суда после проведения оперативных и следственных мероприятий.
Расследование ведется по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии. Статья предусматривает до 9 лет лишения свободы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна