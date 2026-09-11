В Батуми задержали подозреваемого в мошенничестве на 16300 лари

11.09.2026 13:02





Сотрудники Батумского городского управления полиции задержали одного человека по подозрению в мошенническом завладении крупной суммой денег.



По данным следствия, подозреваемый пообещал гражданину Грузии, проживающему за рубежом, помочь с приобретением квартиры в Батуми. Под этим предлогом он получил от потерпевшего несколькими переводами около 16 300 лари.



Обещанные обязательства выполнены не были, а полученные деньги, согласно материалам дела, подозреваемый присвоил.



Мужчину задержали на основании решения суда после проведения оперативных и следственных мероприятий.



Расследование ведется по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии. Статья предусматривает до 9 лет лишения свободы.





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