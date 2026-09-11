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В Батуми задержали мошенника, наживавшегося на грузинских эмигрантах
11.09.2026 16:43
В Аджарии задержали мужчину, который наживался на семье грузинских эмигрантов, обещая помочь им с покупкой недвижимости на родине. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемый вошел в доверие к проживающему за рубежом гражданину Грузии и пообещал взять на себя подбор и оформление квартиры в Батуми. Под предлогом расходов на сделку мошенник частями получал денежные переводы, присвоив в общей сложности около 16,3 тыс. лари. Никаких обязательств по покупке жилья он так и не выполнил.
Его задержали на основании судебного постановления.
Задержанному предъявили обвинение по ч. 3 ст. 180 Уголовного кодекса Грузии (мошенничество в крупном размере). Максимальная санкция по ней — до 9 лет лишения свободы.
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