Бывшему вице-премьеру Мамуке Мдинарадзе назначили государственную охрану

14.09.2026 14:14





Бывший вице-премьер Грузии и экс-глава СГБ Мамука Мдинарадзе, объявивший в конце августа об уходе из политики, получил личную госохрану. Соответствующее распоряжение от 8 сентября подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Согласно документу, Специальная служба обеспечит безопасность экс-чиновника «исходя из соответствующей необходимости». Охрана предоставлена на срок до 1 августа 2027 года.



По закону бывшие члены правительства не входят в перечень лиц, которым персональная охрана полагается автоматически. Но у премьер-министра есть право назначать защиту экс-чиновникам спецраспоряжением, если власти усматривают риски для их жизни и безопасности.



Мамука Мдинарадзе — одна из ключевых фигур в правительстве премьера Ираклия Кобахидзе. До перехода в исполнительную власть он долгое время возглавлял парламентское большинство. С сентября 2025 года руководил Службой государственной безопасности (СГБ), а с апреля 2026 года занимал посты вице-премьера и госминистра по координации правоохранительных органов.

Уход Мдинарадзе из политики в конце августа сопровождался большой напряженностью внутри правящей верхушки. Чиновник, который готовился занять пост госминистра по региональной политике, объявил о решении после серии публичных писем экс-премьера Ираклия Гарибашвили, отбывающего наказание за отмывание денег. Гарибашвили обвинил Мдинарадзе в том, что тот лично передавал ему требования признать вину по новым эпизодам о взятках. Сам Мдинарадзе отрицал связь своей отставки с делом Гарибашвили, заявив, что просто «заслужил отдых».



За уходом Мдинарадзе последовала цепная реакция: свои посты синхронно покинули его ключевые соратники, включая главу СГБ Геку Геладзе и руководителей силовых подразделений Минфина.



Оппозиция и эксперты рассматривают выделение охраны, как очередное подтверждение острой фазы «борьбы кланов» внутри «Грузинской мечты» и фактической изоляции премьера Ираклия Кобахидзе.





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