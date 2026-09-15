Министр внутренних дел Армении принял участие в показательной спасательной операции в Батуми

15.09.2026 19:50





Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили и министр внутренних дел Армении Арпине Саргсян приняли участие в показательной спасательной операции в Батуми. Об этом сообщило МВД.



По данным министерства, в ходе мероприятия гостям были продемонстрированы возможности быстрого реагирования на инциденты на море, скоординированные действия различных подразделений и эффективное проведение спасательных операций.



«В показательной операции приняли участие сотрудники Береговой охраны Пограничной полиции министерства внутренних дел, Специального управления авиации и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.



В ходе мероприятия были использованы различные виды плавучих средств, беспилотники и вертолет Пограничной полиции.



В операции также приняли участие заместители министра внутренних дел и руководители различных ведомств министерства», — говорится в сообщении.





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