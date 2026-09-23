В Тбилиси мужчину приговорили к 18 годам тюрьмы за ввоз более 61 кг героина

23.09.2026 22:40





Тбилисский городской суд признал обвиняемого виновным в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию наркотиков в особо крупном размере.



По данным прокуратуры, мужчина за границей незаконно приобрёл и хранил 61 235,692 грамма героина — то есть более 61 килограмма.



Наркотик был спрятан в грузе, находившемся в прицепе грузового автомобиля, и ввезён в Грузию через таможенный пункт «Красный мост».



Суд признал обвиняемого виновным по статьям 260 и 262 УК Грузии и назначил ему 18 лет лишения свободы.





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